Взрывы и пожары на топливной базе и электроподстанции в России

В ночь на 15 мая в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы, сообщают российские СМИ.

Атаку беспилотников подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Собеседник «Украинской правды» в ГУР Украины сообщил, что в ночь на 15 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали топливную базу в Ростовской области России. Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские войска использовали в военных целях.

Вечером 14 мая вспыхнул пожар на территории воинской части ФСБ под Москвой. Инцидент подтвердил мэр Балашихи Сергей Юров. По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и возобновить поставки электроэнергии в дома. О последствиях возгорания он не сообщил.