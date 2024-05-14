Стартует конкурс по приему учителей на работу

15 мая в 11:00 начался этап приема электронных документов конкурса на прием преподавателей в государственные общеобразовательные учреждения на 2024-2025 учебный год.

Процесс регистрации на конкурс продлится до 22 мая 11:00. Кандидаты на участие в конкурсе могут зарегистрироваться, зайдя на сайт www.miq.edu.az после получения доступа.

Более подробную информацию можно прочитать с вопросами и ответами о конкурсе, перейдя по ссылке: https://miq.edu.az/faq