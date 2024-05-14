Реакция Запада на протесты в Грузии и Армении «поражает своей стабильностью», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим гробовое молчание со стороны Запада на массовые аресты в Армении», - сказала она.

По словам представителя МИД России, Запад «на все уровнях беспрестанно нападает и запугивает» власти Грузии за грубую силу, применяемую правоохранителями к протестующим.

«Вот вам и двойные стандарты. Что касается многотысячных протестов в Армении, Запад делает вид, что ничего не происходит, а если и комментирует, то с той позиции, что протесты в Ереване не отражают волю армянского народа и координируются извне. И наоборот, как по команде американские и европейские СМИ всячески раскручивают демонстрации в Грузии, в их репортажах участники этих демонстраций предстают героями», - добавила Захарова.