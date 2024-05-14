США пригрозили Raiffeisen Bank International

Министерство финансов США направило австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) письмо с предупреждением о том, что продолжение ее деятельности в России может привести к ограничению доступа компании к финансовой системе США. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Представитель RBI подчеркнул, что компания отказалась от сделки по Strabag и больше не предпринимала подобных действий.

Он также напомнил, что RBI "значительно сократила" деятельность в России и заверил, что компания продолжит работу в этом направлении.