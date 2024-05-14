Президент Армении призвал учитывать интересы Азербайджана

Южный Кавказ может развиваться только с учетом интересов всех его стран, заявил президент Армении Ваагн Хачатрян, выступая на сессии инвестиционных возможностей Армении в рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Ереване.

«Только с участием всех государств региона путем совмещения их жизненных интересов можно будет создать предпосылки устойчивого развития на Южном Кавказе», - добавил Хачатрян.