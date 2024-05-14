«В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 год», - говорится в статье.

Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта. Об этом пишет The New York Times.

По мнению чиновников Белого дома, новое наступление РФ в Харьковской области «меняет траекторию войны в Украине».

С одной стороны, американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить - после того как начнет поступать американская помощь, а Украина отправит на фронт больше молодых солдат.

С другой – «они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году».

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: «Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их».

По данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск. «Этот год представляет собой окно возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в боевые достижения и набрать импульс, существует большая вероятность, что это окно начнет закрываться, когда мы вступим в 2025 год», - заявил Майкл Кофман, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.