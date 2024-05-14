В Баку приехал глава МИД Беларуси. О чем он говорит с Джейхуном Байрамовым?

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, находящимся с визитом в Азербайджане, сообщили в министерстве.

В настоящее время встреча министров проходит в формате один на один. Стороны, как сообщается, обсудят расширение двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.