В Баку приехал глава МИД Беларуси. О чем он говорит с Джейхуном Байрамовым?
В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, находящимся с визитом в Азербайджане, сообщили в министерстве.
В настоящее время встреча министров проходит в формате один на один. Стороны, как сообщается, обсудят расширение двустороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.
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