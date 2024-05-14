Наступление на Харьков: бои продолжаются, ситуация сложная
Обстановка на фронте в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск в Харьковской области Украины остается сложной, но контролируемой, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
«В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» в зоне ответственности самого нашего направления ситуация на восточном фронте остается остроконечной, однако подразделения сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Ситуация стабилизирована, в частности, на Харьковском направлении.
На значительной части нашей пограничной полосы есть населенные пункты, в которых враг пытается закрепиться и использовать их для дальнейшего продвижения. За минувшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. В частности, в таких населенных пунктах, как Глубокое, Липке, Лукьяновка, Борисовка, Нескучное, Шебекино, Волчанск», — сказал представитель «Хортицы».
По его данным, в Лукьянцах и Волчанске в Харьковской области продолжаются бои. На отдельных участках в районе Лукьянцев и Волчанска, по словам Волошина, совершены маневры, чтобы избежать потерь.
При этом украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал украинским СМИ о «критической» ситуации на севере Харьковской области.
«К сожалению, ни о какой стабилизации речь не идет. Если внимательно присмотреться к утренней сводке Генштаба, то там есть такая фраза — «наши военные отошли на более удачные позиции». Это означает, что несколько улиц Волчанска потеряны. Есть определенные потери и по другим позициям. ...Там линия обороны идет по высотам. На самом деле ситуация критическая, но контролируемая», — охарактеризовал Жирохов.
Ближайшие несколько дней Жирохов определяет как время возможного наступления РФ в Сумской области: «Если и будут наступать, вести какие-то активные действия, то это буквально до 20-х чисел мая, потому что нужна какая-то координация. В военные деле не бывает, что «закончим на Харьковщине, начнем на Сумщине». Это будет эффективно, если одновременно».