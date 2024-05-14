Наступление на Харьков: бои продолжаются, ситуация сложная

Обстановка на фронте в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск в Харьковской области Украины остается сложной, но контролируемой, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

«В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» в зоне ответственности самого нашего направления ситуация на восточном фронте остается остроконечной, однако подразделения сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Ситуация стабилизирована, в частности, на Харьковском направлении.

На значительной части нашей пограничной полосы есть населенные пункты, в которых враг пытается закрепиться и использовать их для дальнейшего продвижения. За минувшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. В частности, в таких населенных пунктах, как Глубокое, Липке, Лукьяновка, Борисовка, Нескучное, Шебекино, Волчанск», — сказал представитель «Хортицы».

По его данным, в Лукьянцах и Волчанске в Харьковской области продолжаются бои. На отдельных участках в районе Лукьянцев и Волчанска, по словам Волошина, совершены маневры, чтобы избежать потерь.