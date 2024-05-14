Что происходит на суде над Назимом Бейдемирли haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве. Как сообщает корреспондент haqqın.az, на судебном заседании под председательством судьи Фарида Намазова адвокат обвиняемого Агиль Лагич заявил, что никаких оснований содержать его клиента в тюрьме нет. И внес ходатайство о замене предварительного заключения на домашний арест.
Адвокат напомнил, что Бейдемирли было предъявлено обвинение в вымогательстве денег путем угроз, совершенном в 1996 году в российском Липецке. Однако до 1997 года такой статьи в уголовном законодательстве РФ такой статьи не было: «Ему предъявили несуществующее обвинение. А во втором эпизоде утверждается, что Бейдемирли шантажировал пострадавшего интимными видеороликами и просил денег. О каких видео речь? Есть ли этому доказательства? Характер предъявленного обвинения должен быть логичным. Он — ученый, место его жительства известно. Человек семейный. Возможности бежать у него нет».
Сам Бейдемирли попросил удовлетворить ходатайство. И отметил, что находится в тюрьме уже 10 месяцев, несмотря на то, что не совершил никакого преступления: «Наверняка, есть причина, по которой я нахожусь здесь. Следствие должно было доказать, совершил я преступление или нет. Я якобы угрожал кому-то 27 лет назад. Натравили на меня Адалата Багирова. Сейчас он даже не приходит в суд. Я обратился в правоохранительные органы по поводу этого человека и попросил расследовать его деятельность. Они потребовали от меня объяснений по данному поводу, вызвали в суд и арестовали».
Суд не удовлетворил ходатайство.
Позже государственный прокурор Эльдар Мамедов огласил обвинительное заключение. В документе утверждается, что в 1996 году, находясь в Липецке, Бейдемирли угрожал бизнесмену Мурсалу Ибрагимову, занимавшемуся торговлей спиртным, а также членам его семьи похищением и убийством. Обвиняемый требовал от предпринимателя от отказаться от 40 тысяч долларов, которые тот вложил в бизнес, и, дополнительно заплатить ему, Бейдемирли, 70 тысяч долларов. В итоге Ибрагимов отказался от 40 тысяч долларов, и заплатил еще 28 тысяч долларов. В целях безопасности бизнесмен отправил членов своей семьи в Азербайджан. В сентябре того же года Бейдемирли вновь угрожал Ибрагимову, грозясь похитить его и членов его семьи через своих людей, проживающих в Баку и регионах, и потребовал 50 тысяч долларов. На этот раз он получил от предпринимателя 30 тысяч долларов.
Еще одно обвинение, предъявленное бывшему депутату, связано с ОАО Avto-Qarant, в котором он также владел долей. Согласно обвинению, бывший депутат угрожал председателю наблюдательного совета компании Адаляту Багирову опубликовать в интернете кадры из его интимной жизни, требуя 50 тысяч манатов. В июне прошлого года он предположительно получил 10 тысяч манатов от Багирова во дворе своего дома.
Назим Бейдемирли не признал себя виновным и назвал обвинение полной клеветой: «Когда меня избрали депутатом в 2005 году, была проведена строгая проверка. Соверши я такой поступок в Липецке в 1996 году, они бы все узнали. Мурсал был моим деловым партнером, я помогал ему, но позже отношения испортились. С тех пор я его не видел. После моего ареста Мурсала нашли и использовали против меня. Кто я по-вашему, криминальный авторитет?».
Касаясь другого обвинения, Бейдемирли сообщил, что Адалят Багиров, «кинул» его, не позволял приближаться к делам компании. «Я уже много лет не могу пользоваться своим имуществом и доходами. В 2013 году просил о разделе имущества. На Адалата также жаловались его мать и брат. Споры с этим человеком продолжались вплоть до периода пандемии. Я обращался по этому поводу в различные государственные органы. Я был на приеме у генпрокурора, министра внутренних дел. В апреле прошлого года меня принял начальник «бандотдела». Он сообщил, что следователь сменился, и теперь дело будет вести Аяз Байрамов. Денег с Адалата я не требовал, доказательств этому нет. Я понес убытки от в размере от полутора до 2 миллионов манатов».
Экс-депутат дополнительно указал в своем заявлении, что накануне спора между ним и Адалятом Багировым в селе Сёюдлю Кедабекского района начались известные протесты: «Когда произошли события Сёюдлю, я высказал свое мнение. Некоторые СМИ начали распространять обо мне клевету. Мол, события в селе организовали экс-депутат Назим Бейдемирли и бывший глава исполнительной власти Салех Рустамлы. Это все клевета. В моей деятельности нет ничего противоречащего интересам государства, народа или президента. До сих пор я даже не критиковал президента. Я не имею отношения ни к правительству, ни к оппозиции. Я был независимым депутатом, вел прозрачную деятельность. Кого-то пришлось принести в жертву в связи с событиями в Кедабеке: им оказался я».
Бейдемирли заявил, что считает себя экологическим узником: «В Азербайджане скоро пройдет международное экологическое мероприятие «COP29». В такое время нехорошо иметь в стране экологического узника. Я не жаловался на случившееся в Европейский суд или другие международные организации. Думаю, скоро эта ошибка будет устранена».
Суд продолжится 27 мая.