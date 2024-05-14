Захарова о выводе российских пограничников из Армении

Предположение о том, что российская сторона готовилась вывести всех пограничников с границ Армении, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ходе переговоров лидеров Армении и России обсуждался вопрос о выводе, по просьбе армянской стороны, пограничников РФ с некоторых участков», - сказала Захарова.

По ее словам, Москва всегда «была привержена союзническим отношениям с Арменией и исходила из них исторически».

«Но это улица с двусторонним движением. С нашей стороны никогда никаких зигзагов не было, а остальное спросите у официального Еревана».