Украинские официальные лица вновь предпринимают попытки склонить администрацию США к отмене запрета на использование оружия американского производства для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает издание Politico.

Как пишет издание, группа украинских парламентариев приехала в Вашингтон, чтобы заручиться помощью Конгресса. По их мнению, данный запрет ограничивает военные усилия Украины в нанесении ударов по российским военным складам через границу.

Администрация Байдена в качестве условия отправки оружия дальнего действия в Украину заявила, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ. Россия хорошо осведомлена об этом ограничении, пишет издание, поэтому смогла сосредоточить порядка 30 тысяч военнослужащих и техники на границе. Украина неделями наблюдала, как российские войска скапливались вблизи украинской границы, не имея возможности использовать против них поставляемые США баллистические ракеты ATACMS из-за политики Вашингтона. Это оружие использовалось только для ударов по российским войскам на территории Украины.

Как сообщает Politico, ссылаясь на двух официальных лиц США, политика администрации Байдена не изменилась. «Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России», — говорит один из чиновников.

При этом американские чиновники все больше убеждены, что планы Путина по развертыванию новых воинских частей в сочетании с дополнительными боеприпасами из Китая и сокращением поддержки Киева со стороны Запада могут привести к тому, что к концу 2024 года Россия, вероятно, сможет использовать свои достижения на фронте в переговорах на выгодных для себя условиях.