Москва о переговорах Байрамова и Мирзояна

Москва приветствует переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Мы приветствуем проведение 10-11 мая переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по мирному договору. Это еще один шаг на пути к достижению устойчивого мира, процветания на Южном Кавказе. Мы поддерживаем усилия Казахстана на этом направлении. При необходимости готовы оказать всяческое содействие партнерам», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ считает важным, что контакты в Алматы идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, которые определили дорожную карту процесса армяно-азербайджанской нормализации.