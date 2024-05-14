Стартовали интересные дискуссии в рамках GSMA M360 Eurasia 2024

Сегодня в Баку состоялось открытие конференции GSMA M360 Eurasia 2024. Выступающая на открытии мероприятия региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) для региона СНГ Наталья Мочу озвучила ряд интересных цифр.

Так, число пользователей интернета в нашем регионе за 2023 год составило 89%. Этот показатель превышает статистические данные по Америке и всего на 2% отстает от европейского. Молодое поколение также выбирает широкополосный высокоскоростной доступ к Сети (79%), а гендерное распределение пользователей находится почти на одинаковом уровне (90% мужчин и 88% женщин).

Отметим, что мероприятие проводится в Азербайджане во второй раз при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО Azercell Telecom. Ожидаются выступления представителей высшего руководства таких международных компаний, как Microsoft, Google, Amazon Web Services, Word Bank, e& International, Beeline, Vodafone Group, Turkcell и East Telecom.