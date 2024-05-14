Москва об угрозе переворота в Турции

Россия поддерживает диалог с Турцией по специальным каналам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о возможной подготовке к перевороту в Турции.

Один из журналистов спросил у Захаровой, будет ли Москва помогать Анкаре, как делала это во время путча 2016 года.

«Коль скоро вы напомнили о том самом случае, я тоже напомню, что тогда это было сделано не публично, не в микрофон и не для того, чтобы повышать свои какие-то рейтинги или красоваться, а конструктивно по соответствующим каналам. И такой диалог мы традиционно поддерживаем с нашими турецкими коллегами», – цитируют российские СМИ Захарову.