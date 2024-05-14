В Азербайджане увеличат число классов в русском секторе

На сегодняшний день в русском секторе общеобразовательных школ Азербайджана насчитывается 12 тыс. ученических мест, что полностью отвечает спросу, равному 10 тысячам. Об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, количество классов в русском секторе азербайджанских школ может быть увеличено, если возникнет такая необходимость.

«В среднем на сегодня спрос удовлетворен. Но если он изменится в новом учебном году, то при наличии необходимого числа педагогов количество классов в русском секторе может быть увеличено», - сказал Багиров.