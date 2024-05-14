Швейцария может обойти запрет на поставку вооружений

Швейцарские власти начинают консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

В мае 2023 года комиссия по политике безопасности Совета сената Швейцарии предложила внести новую статью 22b в закон о военном имуществе (LFMG), позволяющую правительству страны отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать оружие.

В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за эту поправку.