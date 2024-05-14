Эрдоган: ХАМАС защищает «передовую линию Анатолии»

«Экспансионистские» планы Израиля не ограничиваются лишь сектором Газа. Если не остановить это «государство террористов», то они «позарятся» и на Анатолию с мечтами «о земле обетованной». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии Справедливости и развития (ПСР).

«Сегодня все вокруг критикуют нас за то, что мы поддерживаем ХАМАС. У вас совсем нет совести? ХАМАС защищает передовую линию Анатолии в секторе Газа», - заявил турецкий лидер, добавив, что «надо быть слепым, чтобы не видеть это».

Эрдоган также напомнил, что Гитлера в свое время поддерживали многие страны Европы, посему он «считал себя непобедимым, совершая массовые убийства».

«Однако, в конце концов, их привлекли к ответственности. Рано или поздно та же участь ждет Нетаньяху, главного палача Газы, и его соратников. Вот увидите, они обязательно ответят за каждую пролитую каплю крови», – отметил Эрдоган.

Он заявил, что Турция приложит все усилия, чтобы виновные ответили перед законом.

«Посмотрите, сейчас они пытаются оказать давление на международный суд. Кем вы себя возомнили? Думаете, измельчив документ в шредере, можно избежать ответственности? Вы заплатите за это! Они пытаются заставить всех замолчать, используя свою лоббистскую власть», - возмутился Эрдоган и добавил, что «будет на стороне угнетенных».