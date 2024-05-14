Китай поддержит санкции против России?

Китай может присоединиться к западным санкциям, если Россия начнет проигрывать в войне с Украиной, заявил руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Многие антироссийские санкции Китай, конечно, соблюдает. Их экономика крепко вписана в мировую на правах «глобальной фабрики», и Китай это устраивает. На полное присоединение к антироссийским санкциям Пекин пойдет лишь в том случае, если поражение России станет неизбежным и очевидным. Тогда они, конечно, безоговорочно займут сторону победителя», — сказал Котков.

По его мнению, Китай может повлиять на исход противостояния, но действовать будет так, как выгодно ему. При этом эксперт уверен, что решительная победа приведет к усилению России, а такой равновеликий сосед Пекину не нужен. «Наоборот, нужен зависимый по всем возможным параметрам, строго следующий верным курсом идей председателя КНР Си Цзиньпина», — считает Котков.