Две страны ЕС требуют санкций против всех помогающих России

Франция и Нидерланды предложили ЕС вводить санкции в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России с поставками товаров или технологий двойного назначения для производства оружия, пишет Reuters.

Брюссель сейчас готовит 14-й пакет санкций против России. Представители правительств Евросоюза намерены обсудить предложение в среду, 15 мая, в рамках очередного пакета.