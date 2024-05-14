Две страны ЕС требуют санкций против всех помогающих России
Франция и Нидерланды предложили ЕС вводить санкции в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России с поставками товаров или технологий двойного назначения для производства оружия, пишет Reuters.
Брюссель сейчас готовит 14-й пакет санкций против России. Представители правительств Евросоюза намерены обсудить предложение в среду, 15 мая, в рамках очередного пакета.
Париж и Амстердам предлагают запретить любому лицу в ЕС вести бизнес с любым финансовым институтом в мире, который, по мнению Брюсселя, прямо или косвенно помогает России получать доступ к находящимся под санкциями товарам и технологиям двойного назначения. Там считают, что такой запрет позволит подтолкнуть финансовые учреждения на Ближнем Востоке, в Турции и Китае отказаться от сделок с Россией по поставкам подсанкционных товаров двойного назначения из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные действия с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.