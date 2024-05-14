Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о досрочной отставке. Он занимал пост главы чеченского парламента в течение девяти лет, с июля 2015 года, сообщают российские СМИ.

Даудов уточнил, что принял решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, другие подробности не привел. «Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – рассказал он журналистам.

Магомед Даудов работал в правительстве Чечни с 2010 года. До назначения спикером он на протяжении трех лет руководил администрацией Рамзана Кадырова.