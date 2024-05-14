Европейский союз и ООН о происходящем в Грузии
Европейский союз в случае, если закон об «иноагентах» будет принят в Грузии, может заморозить заявку этой страны на вступление в союз. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По их данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в ЕС, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон об «иноагентах» в Грузии вступит в силу.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также выразил негативное мнение о принятом в парламенте Грузии законе об «иноагентах».
«Власти и законодатели предпочли проигнорировать многочисленные предупреждения правозащитников и организаций гражданского общества», - заявил Тюрк и добавил, что «воздействие на права и на свободу выражения мнений и объединений в Грузии, к сожалению, теперь рискует оказаться значительным».
В пресс-релизе возглавляемого Тюрком управления (УВКПЧ) говорится, что он «повторил свой призыв отложить закон и начать диалог с заинтересованными СМИ и организациями гражданского общества, а также с правозащитниками».
Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы. Лидеры правящей партии Грузии заявляют, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит на закон вето.