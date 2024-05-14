Европейский союз и ООН о происходящем в Грузии

15:54

Европейский союз в случае, если закон об «иноагентах» будет принят в Грузии, может заморозить заявку этой страны на вступление в союз. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в ЕС, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон об «иноагентах» в Грузии вступит в силу. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также выразил негативное мнение о принятом в парламенте Грузии законе об «иноагентах».