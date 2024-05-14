Еще $2 миллиарда помощи Украине от США

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет дополнительные два миллиарда долларов на помощь Украине. Об этом он сказал на брифинге в МИД Украины.

«У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. На самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине», – сказал Блинкен.