Блинкен о скорой встрече Зеленского и Байдена

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский готовятся к встрече в ближайшие несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передают украинские СМИ.

«Что касается встречи президентов [США и Украины], я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели <>. Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности», — отметил он.

Ранее Блинкен сообщил, что переговорщики из Вашингтона и Киева практически завершили работу над двусторонним договором по гарантиям безопасности для Украины, который может быть подписан в ближайшие недели.