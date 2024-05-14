Генеральный директор по регулированию GSMA: Азербайджан является идеальным местом для проведения GSMA M360 Eurasia
Азербайджан является идеальным местом для проведения GSMA M360 Eurasia. Об этом заявил в одном из интервью на проходящей в Баку международной конференции GSMA M360 Eurasia 2024 генеральный директор по регулированию GSMA и президент Фонда развития мобильных технологий Джон Джусти (John Giusti).
«Уже второй год мы ощущаем теплоту, с которой нас принимает Баку. Всесторонняя поддержка, которая оказывается при организации нашего мероприятия в Азербайджане со стороны Министерства цифрового развития и транспорта и генерального спонсора в лице ООО Azercell Telecom, играет огромную роль в том, что это событие приковывает к себе внимание лидеров телекоммуникационного и цифрового рынка всего региона. Мы видим высочайший уровень цифровизации страны и те инновации, которые внедряет на рынке лидирующий мобильный оператор Азербайджана. А обеспечение устойчивости и дальнейший рост на фоне постоянно меняющегося цифрового ландшафта немыслимы без использования самых современных технологических решений, включая искусственный интеллект, сети будущего поколения, зеленые технологии и другие», – отметил в своей речи Джон Джусти.