Эстония решила, как распоряжаться российскими активами

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, который позволяет использовать замороженные активы российских физических лиц для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной. Об этом сообщает Postimees.

За принятие закона проголосовали 65 депутатов Рийгикогу, трое были против.

"Россия – страна-агрессор, возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия ответственна за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность", – сказал председатель Конституционного комитета Хендрик Йоханнес Террас.

По его словам, для обеспечения ответственности для компенсации ущерба, нанесенного захватнической войной в Украине, могут быть использованы активы, которые уже заморожены в рамках международных санкций и которыми их владельцы все равно не могут пользоваться или распоряжаться.

"Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей", – сказал Террас.