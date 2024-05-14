Путин объяснил, почему назначил Белоусова министром обороны

Президент РФ подчеркнул, что в середине 80-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли 13% ВВП. В 2024 расходы России на эту сферу составили 8,7% ВВП. «Это, конечно, не 13, как было в Советском Союзе, но это солидная величина. Это большой ресурс и мы обязаны распорядиться им рачительно и эффективно», — сказал президент РФ на встрече с министром и командующими войсками военных округов.

Президент Владимир Путин на встрече с командующими военных округов, где присутствовал экс-министр и новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, а также глава Генштаба Валерий Герасимов, заявил, что назначение Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом военных расходов. Заявление президента РФ приводят российские СМИ.

Владимир Путин отметил, что увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти понимают, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены. «Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития»,— подчеркнул он.

Путин также заявил, что никаких изменений в Генеральном штабе не планируется: «Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется».

Он заявил, что работа в «зоне военной операции» «идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом». Путин отметил, что по итогам прошлого года контратаки украинской армии были отражены, а в этом году российские подразделения каждый день улучшают свое положение.

Он добавил, что много еще нужно сделать, «многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил». «То, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность, что мы все задачи подобного рода решим», — уверен Путин.