Награждены победители конкурса «Лучшая презентация»
15 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованного по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов, заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, заместитель председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Намик Бабаев, депутаты, руководители вузов и другие гости.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Позже был показан видеоролик о конкурсе «Лучшая презентация». Выступая на мероприятии, вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что упомянутый конкурс уже стал традиционным. Али Ахмедов отметил, что приз, полученный победителями конкурса благодаря их знаниям и умениям, сыграет важную роль в определении их будущих целей.
Поздравляя победителей конкурса, министр науки и образования Эмин Амруллаев сначала проинформировал участников мероприятия о конкурсах, организованных Министерством науки и образования среди учеников. Касаясь значения проводимых среди школьников республиканских олимпиад по естественным наукам, Эмин Амруллаев отметил, что данные олимпиады дают возможность нашим школьникам в будущем учиться в престижных высших учебных заведениях мира.
Министр, считающий важным, чтобы наши ученики не только приобретали знания и умения по различным предметам, но и узнавали свою историю и национальную идентичность, оценил олимпиаду «Возвращение в Западный Азербайджан» как одно из значимых соревнований.
В завершение Эмин Амруллаев коснулся восстановленных в Карабахе образовательных традиций и выразил желание видеть победителей конкурса студентами Карабахского университета.
В свою очередь, Тахир Будагов рассказал о беспрецедентных заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджана. Напомнив о героизме нашей молодежи, отважно сражающейся за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, Тахир Будагов в конце своего выступления поздравил победителей.
Позднее победители конкурса были награждены дипломами и им были вручены подарки. Также на мероприятии прозвучали музыкальные номера и исполнялись танцы.
Отметим, что конкурс был организован Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан», Министерством науки и образования, Республиканским комитетом Свободного профсоюза Азербайджана среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ.