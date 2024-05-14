Награждены победители конкурса «Лучшая презентация»

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов, заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, заместитель председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Намик Бабаев, депутаты, руководители вузов и другие гости.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Позже был показан видеоролик о конкурсе «Лучшая презентация». Выступая на мероприятии, вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что упомянутый конкурс уже стал традиционным. Али Ахмедов отметил, что приз, полученный победителями конкурса благодаря их знаниям и умениям, сыграет важную роль в определении их будущих целей.

Поздравляя победителей конкурса, министр науки и образования Эмин Амруллаев сначала проинформировал участников мероприятия о конкурсах, организованных Министерством науки и образования среди учеников. Касаясь значения проводимых среди школьников республиканских олимпиад по естественным наукам, Эмин Амруллаев отметил, что данные олимпиады дают возможность нашим школьникам в будущем учиться в престижных высших учебных заведениях мира.

Министр, считающий важным, чтобы наши ученики не только приобретали знания и умения по различным предметам, но и узнавали свою историю и национальную идентичность, оценил олимпиаду «Возвращение в Западный Азербайджан» как одно из значимых соревнований.

В завершение Эмин Амруллаев коснулся восстановленных в Карабахе образовательных традиций и выразил желание видеть победителей конкурса студентами Карабахского университета.