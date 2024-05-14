18:24

Премьер Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Все решится в ближайшие часы, говорится в официальном сообщении на странице премьера. «Сейчас премьера перевозят на вертолете в Банско-Быстрицу, поскольку доставка в Братиславу забрала бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства», — отмечается в сообщении. Подозреваемым в покушении на Фицо оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, сообщают СМИ.

*** 18:08 Вертолет с премьером Словакии Робертом Фицо прибыл в больницу, сообщают зарубежные СМИ. Фицо был в сознании по прибытии в медучреждение, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, передает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя. Стрелявшим в словацкого премьера оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сейчас правоохранители выясняют его мотивы. pic.twitter.com/yqjK4QItiB — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 15, 2024

*** 18:02 МВД Словакии подтвердило, что совершена попытка убийства премьера Роберта Фицо. По данным словацких СМИ, в премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина.

* * * 17:51 Во время стрельбы в парламенте шли дискуссии. Когда председатель Любош Блаха узнал о стрельбе, он немедленно прервал собрание. Блаха обвинил в атаке оппозицию: «Это ваша работа». Об этом пишут словацкие СМИ. Другой депутат от руководящей партии Рихард Глюк также обвинил оппозиционных депутатов и заявил, что «они несут за это ответственность». Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот. Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди. Словацкое издание Plus Jeden Den пишет, ссылаясь на «хорошо информированный источник», что Фицо ранен в руку и живот и что он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни ранения не представляют. Официальной информации о ранениях и состоянии премьера пока нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила покушение на премьера Словакии Роберта Фицо и заявила, что случившееся «подрывает европейскую демократию». «Я категорически осуждаю нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность», - написала она в X (ранее Twitter). В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.

* * * 17:30 Словацкая пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства, и что сейчас его везут в больницу. Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот. Газета Denník N пишет, что в Фицо стреляли из толпы, когда он вышел к публике после выездного заседания правительства в городе Хандлова. По словам очевидцев, премьер-министр упал, его быстро увезли на машине. Вице-спикер парламента Любош Блаха заявил, что заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок. Фицо доставили в больницу вертолетом. По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Состояние Фицо «очень тяжелое», он ранен в живот и грудь, пишет издание Plusky. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер Словакии. Из толпы он совершил выстрел. Предположительно, 3-4 раза. Потом попытался скрыться, но его скрутили очевидцы и охрана.