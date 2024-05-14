Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо видео; обновлено 18:24
Премьер Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии. Все решится в ближайшие часы, говорится в официальном сообщении на странице премьера.
«Сейчас премьера перевозят на вертолете в Банско-Быстрицу, поскольку доставка в Братиславу забрала бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства», — отмечается в сообщении.
Подозреваемым в покушении на Фицо оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, сообщают СМИ.
*** 18:08
Вертолет с премьером Словакии Робертом Фицо прибыл в больницу, сообщают зарубежные СМИ.
Фицо был в сознании по прибытии в медучреждение, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, передает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.
Стрелявшим в словацкого премьера оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сейчас правоохранители выясняют его мотивы.
May 15, 2024
*** 18:02
МВД Словакии подтвердило, что совершена попытка убийства премьера Роберта Фицо.
По данным словацких СМИ, в премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина.
* * * 17:51
Во время стрельбы в парламенте шли дискуссии. Когда председатель Любош Блаха узнал о стрельбе, он немедленно прервал собрание. Блаха обвинил в атаке оппозицию: «Это ваша работа». Об этом пишут словацкие СМИ.
Другой депутат от руководящей партии Рихард Глюк также обвинил оппозиционных депутатов и заявил, что «они несут за это ответственность».
Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот. Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди. Словацкое издание Plus Jeden Den пишет, ссылаясь на «хорошо информированный источник», что Фицо ранен в руку и живот и что он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни ранения не представляют.
Официальной информации о ранениях и состоянии премьера пока нет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила покушение на премьера Словакии Роберта Фицо и заявила, что случившееся «подрывает европейскую демократию».
«Я категорически осуждаю нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность», - написала она в X (ранее Twitter).
В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.
May 15, 2024
* * * 17:30
Словацкая пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства, и что сейчас его везут в больницу. Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.
Газета Denník N пишет, что в Фицо стреляли из толпы, когда он вышел к публике после выездного заседания правительства в городе Хандлова. По словам очевидцев, премьер-министр упал, его быстро увезли на машине.
Вице-спикер парламента Любош Блаха заявил, что заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок. Фицо доставили в больницу вертолетом.
По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.
Состояние Фицо «очень тяжелое», он ранен в живот и грудь, пишет издание Plusky. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер Словакии. Из толпы он совершил выстрел. Предположительно, 3-4 раза. Потом попытался скрыться, но его скрутили очевидцы и охрана.
May 15, 2024
* * * 17:12
Словацкие СМИ сообщили о стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства республики. По предварительным данным, премьер Роберт Фицо ранен, нападавший задержан.
Выстрелы прозвучали, когда премьер Фицо вышел к общественности, сейчас его везут в больницу, сообщают местные СМИ.