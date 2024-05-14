Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:28

В Нью-Йорке продолжается судебный процесс по делу о подкупе Дональдом Трампом порноактрисы Сторми Дэниэлс, которой он хотел закрыть рот с ее разоблачениями их сексуальной связи. Однако по мере того как за трибуну выходят один за другим свидетели, история становится монотонной. Нация, оживившись лишь во время рассказа проститутки о малейших деталях их секса с Трампом, начала терять интерес к делу. А вот тема, которая выходит на первый план, по крайней мере у политиков и политологов, – это кого Трамп выберет на выборах в качестве своего напарника, которому (или которой) в случае победы будет предложен пост вице-президента США. Обычно избрание «вице» не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на результат выборов. Так было почти всегда, но эти выборы особенные. И Байден, и Трамп являются самыми непопулярными кандидатами в президенты в истории Америки. У американцев начинается несварение желудка, когда они видят эти старые, изборожденные морщинами лица. Байдену будет 20 ноября 82 года. Трампу исполнится 78 14 июня. Дальше ехать некуда.

И по этой причине у значительной, наиболее продвинутой части нации взор обращен на вторых лиц в команде каждого. У Байдена выбор уже давно сделан — кандидатом в вице-президенты остается Камала Харрис. А вот у Трампа другая картина. В очередь на кастинг собралось уже 15 кандидатов. Дональд хитрит, он говорит, что уже сделал свой выбор в январе, но раскрывать секрет не станет. В прошлый раз, в 2016 году, он объявил кандидатуру Майка Пенса 15 июля, за три дня до Республиканского конвента в Кливленде. Дональд Трамп любит интриги. Для него отбор напарника стал аналогом телешоу «Кандидат», который он когда-то вел. Но теперь вместо окончательного вердикта в конце каждого представления «You are fired!» - «Ты уволен!» он должен будет сказать в конце спектакля «You are hired!» - «Ты нанят!»

Похоже, что этот кандидат (кандидатка) и будет соперничать с Камалой Харрис. Республиканские стратеги считают, что это вопрос исключительной важности. Стоит им найти харизматичную фигуру, она сможет на фоне не слишком популярной Камалы повысить шансы босса. Но может и потопить его. Так было на выборах 2008 года, когда от республиканцев выступал сильный кандидат, популярный в стране Джон Маккейн. Но он имел несчастье выбрать вторым номером в тикете, как здесь говорят, бывшую губернаторшу Аляски Сару Пэйлин. Ее достоинства были налицо — молодая, симпатичная, с блестящими глазами и радостной улыбкой. А недостатки вскрылись тогда, когда она начала говорить. Однажды сказала, что в хорошую погоду с высокой горы своего штата она может разглядеть берег Чукотки. Зрители просто попадали с хохота. Потом не могла назвать газету, которую только что читала. Пэйлин призналась, что совершенно не разбирается в вопросах внешней политики и кроме Канады побывала лишь в четырех европейских странах, да и то на территории американских военных баз. Впрочем, она однажды сделала пророческое предсказание. Пэйлин сказала, что если на выборах победит Обама, то Путин вторгнется в Украину. Тогда над этим тоже посмеялись, но пророчество сбылось, хотя и при Джо Байдене.

Как бы то ни было, картину Маккейну она сильно смазала, представ как довольно невежественная и не слишком умная дама. Может ли такое произойти с Трампом? Вполне. Он в первую очередь ценит личную преданность, а IQ – интеллектуальный коэффициент для него вторичен. И по этим параметрам, похоже, на первый план выходит сенатор от Огайо JD Vance (так его именуют в США) – Джеймс Дэвид Вэнс. Он берет своей молодостью, ему 39 лет, и азартом. Когда-то он был неутомимым критиком Трампа, но потом стал одним из самых горячих его сторонников. Вот теперь вместе с другими сенаторами Вэнс пришел к суду в Нижнем Манхэттене, где судят Трампа, чтобы объявить о своей безграничной поддержке республиканского кандидата, который стал «жертвой политических преследований». Трамп такое любит. Он вообще получает наслаждение от лести и от конкуренции среди тех, кто претендует на второй пост в государстве. Однако молодость Вэнса может быть и минусом для него, уж больно разительный контраст с быстро стареющим боссом.

Сын нынешнего кандидата, тоже Дональд Трамп, но юниор, активно лоббирует кандидатуру Такера Карсона, известного телеведущего, прославившегося недавними интервью с Владимиром Путиным, Александром Дугиным и Павлом Дуровым. Впрочем, ему Трамп может припомнить его высказывание о себе «Я отчаянно ненавижу его», хотя телеведущий, как и многие другие в списке кандидатов, вовремя переоделся и сейчас называет Трампа «мудрым». Среди претендентов называют Кристи Ноэм, губернаторшу Южной Дакоты, однако одна деталь может спалить ее кандидатуру. В своих недавно опубликованных мемуарах она рассказала, что застрелила свою собаку, 14-месячную легавую по кличке Крикет. Та и до этого была неуправляемой, но зверское наказание произошло после того, как собака расправилась с курицами соседа. Каким бы ни было объяснение, этот поступок Ноэм вызвал отторжение американцев, трепетно относящимся к братьям нашим меньшим. Больше шансов у Тима Скотта, сенатора от Южной Каролины. Он был в числе республиканских кандидатов в президенты, но вышел из гонки накануне праймериз в Айове. С его помощью Трамп может наводить мосты с афроамериканцами, среди которых его позиции в последнее время укрепляются. Большим плюсом для Скотта стало и то, что, убрав свою кандидатуру, он поклялся в вечной верности Трампу, сказав: «Я люблю тебя!» В самом деле, как можно не любить такого очаровашку!

В списке также присутствуют небезызвестный Рон Десантис, губернатор Флориды, но Трамп вряд ли сможет простить ему нелицеприятные высказывания о себе во время праймериз. Десантис считался одним из фаворитов гонки и был страшно огорчен тем, что Трамп обошел его. По этой причине он и сам, хоть его и объявили участником соревнования, может не принять подношение босса. Трамп почти наверняка победил бы Байдена, если бы у него хватило мудрости пригласить на выборы Никки Хейли. Она всю дорогу на праймериз шла второй после него и до сих пор имеет большую поддержку среди и умеренных республиканцев, и независимых избирателей благодаря своей здравой позиции по таким острым темам, как аборты и знания внешнеполитических проблем. Но Трамп отказал ей в этом выборе. Мотив понятен. Как большинство популистов и по духу авторитарных деятелей, он не может потерпеть рядом с собой фигуру, которая затмевает его по уму и ораторскому дарованию.