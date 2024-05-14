Продлен арест Араика Арутюняна и других сепаратистов

Продлена мера пресечения в виде ареста в отношении бывших главарей сепаратистского режима - Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна. Согласно решению Бинагадинского районного суда, мера пресечения в виде ареста продлена в отношении них еще на 5 месяцев.

По уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ), к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, они были объявлены в международный розыск. После проведенной в прошлом году антитеррористической операции правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе были арестованы и доставлены в Баку Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший «министр иностранных дел» Давид Бабаян, а также «председатель парламента» Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший «государственный министр» Рубен Варданян.

Сепаратисты, которые в настоящее время содержатся в СИЗО CГБ, обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и других преступлениях.