Пашинян о мире с Азербайджаном: Полеты в космос тоже казались нереальными…

И Армения, и Азербайджан сталкиваются с проблемой восприятия мирного процесса, так как никогда не обучались его принципам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на годичном собрании Европейского Банка реконструкции и развития (EBRD), которое в этом году проходит в Ереване.

Пашинян подчеркнул, что отсутствие опыта в этой области порождает неопределенность и беспокойство, что усугубляется историческим опытом, сигнализирующим о кажущейся невозможности мирного урегулирования.

«Полеты в космос тоже казались нереальными. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос уже никого не удивишь», - добавил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что стратегия Армении направлена на углубление экономической интеграции с соседями региона. Он акцентировал внимание на создании трансрегиональных коммуникаций, которые будут проходить через территории различных стран, представляя значимость как для самих этих государств, так и для стран за пределами региона.