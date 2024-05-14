Группы SABAH создадут в Нахчыванском госуниверситете

Представители исполнительного комитета групп SABAH Государственного агентства науки и высшего образования при Министерстве науки и образования посетили Нахчыванский государственный университет.

В ходе встречи со студенческим составом университета гости сообщили, что с 2024-2025 учебного года в университете начнут функционировать группы SABAH в сфере медицины.

Было отмечено, что группы SABAH созданы в разных университетах по инициативе Министерства науки и образования с 2014-2015 учебного года в целях повышения качества преподавания и создания инновационной среды в государственных высших учебных заведениях. В настоящее время в эти группы входят около 4000 студентов по 55 специальностям в 10 высших учебных заведениях страны.