Открытие ледовой площадки в Спортивно-концертном комплексе Гейдара Алиева дало толчок развитию в Азербайджане ряда зимних видов спорта. Наряду с фигурным катанием, теперь тут культивируют хоккей и керлинг. В частности, создана хоккейная команда «Баку Флеймс» («Огни Баку»), которая сегодня стала победителем турнира «Татнефть Кубок ОРХИС» в Казани.

ОРХИС – Организация развития хоккея исламских стран, созданная в 2023 году в столице Татарстана. Президентом является Наиль Маганов.

Игры турнира проходили на площадках «Татнеть Арены». Семь команд были поделены на два дивизиона. «Баку Флеймс» играл в дивизионе «B» вместе с Бахрейном и Ираном. Тут также должен был выступить Пакистан, но команда этой страны в Казань не приехала.

Формат соревнований был таким: команды играли друг с другом, после чего коллектив, занявший 1-е место, выходил в финал, а две остальные команды проводили матч за выход в решающую стадию.

«Баку Флеймс» сначала обыграла Бахрейн со счетом 8:3, а затем Иран – 11:6. В финале азербайджанская команда сегодня вновь сыграла с Бахрейном и выиграла со счетом 7:3.