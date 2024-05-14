Первые победы азербайджанского хоккея Как появилась команда «Баку Флеймс»?; фото, видео
Открытие ледовой площадки в Спортивно-концертном комплексе Гейдара Алиева дало толчок развитию в Азербайджане ряда зимних видов спорта. Наряду с фигурным катанием, теперь тут культивируют хоккей и керлинг. В частности, создана хоккейная команда «Баку Флеймс» («Огни Баку»), которая сегодня стала победителем турнира «Татнефть Кубок ОРХИС» в Казани.
ОРХИС – Организация развития хоккея исламских стран, созданная в 2023 году в столице Татарстана. Президентом является Наиль Маганов.
Игры турнира проходили на площадках «Татнеть Арены». Семь команд были поделены на два дивизиона. «Баку Флеймс» играл в дивизионе «B» вместе с Бахрейном и Ираном. Тут также должен был выступить Пакистан, но команда этой страны в Казань не приехала.
Формат соревнований был таким: команды играли друг с другом, после чего коллектив, занявший 1-е место, выходил в финал, а две остальные команды проводили матч за выход в решающую стадию.
«Баку Флеймс» сначала обыграла Бахрейн со счетом 8:3, а затем Иран – 11:6. В финале азербайджанская команда сегодня вновь сыграла с Бахрейном и выиграла со счетом 7:3.
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После победы в Казани хоккеист Baku Flames Амир Нахджавани поделился своими впечатлениями.
«Представлять Азербайджан на хоккейном турнире - это непередаваемые ощущения, - говорит игрок. – Никогда не мог представить, что испытаю их. Мы начали тренироваться шесть месяцев назад. В Баку прекрасная ледовая арена. Тренируются и дети. Благодарю Татарстан за такой турнир».
В дивизионе «А» в финале сойдутся команды Татарстана и Казахстана.
Лучшими бомбардирами «Флеймс» на этом турнире стали Даниил Кобелев и Андрей Акамов, забросившие по пять шайб.
Главным и играющим тренером команды является Александр Блинов. Специалиста из России пригласили в Азербайджан через некоторое время после открытия ледовой площадки. Помогает ему Заур Мамедалиев.
После приезда Блинова в Баку начался набор среди любителей хоккея. В их числе как граждане Азербайджана, так и иностранцы, проживающие в Баку. Собрался коллектив из 30 человек. Тренировки проводятся три раза в неделю.
Помимо этого, развивается и детский хоккей. На ледовой арене тренируются больше 20 мальчиков, большая часть из которых азербайджанцы. В скором времени будет объявлен новый набор детей.