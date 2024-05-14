Суд отказал Анару Мамедли и Севиндж Вагифгызы

Рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции в отношении главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли, сообщил haqqin.az его адвокат Джавад Джавадов.

Адвокат сообщил, что на заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова попросил освободить его подзащитного под домашний арест или под залог. Суд не удовлетворил жалобу, сочтя ее необоснованной.

Cегодня также была рассмотрена апелляционная жалоба на решение не отпускать под домашний арест замдиректора Abzas Media Севиндж Вагифгызы. Данная жалоба также была отклонена.

Отметим, что Анада Мамедли и Севиндж Вагифгызы обвиняют по одной и той же статье 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.