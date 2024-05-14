Imagro показала технику известных мировых брендов на выставке "Caspian Agro 2024"

I magro, входящая в группу компаний I mprotex, импортирует в Азербайджан многие мировые бренды, а также реализует и обслуживает сельскохозяйственную технику для развития аграрного сектора Азербайджана.

Компания является официальным дистрибьютором в Азербайджане Massey Ferguson, Hattat и других известных брендов, являющихся мировыми лидерами по производству техники с новейшими технологическими характеристиками и стандартами в сфере сельского хозяйства.

Также при государственной поддержке компания İmagro организует продажу сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов различного назначения, платформ для сбора фруктов, лафетов разного размера, цистерн для топлива и воды и другой техники местного производва под брендом «Made in Azerbaijan», изготовленной на заводе “Improtex Industries”, оснащенного новейшими технологическими новшествами и оборудованием, соответствующим европейским стандартам.