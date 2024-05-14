Imagro показала технику известных мировых брендов на выставке "Caspian Agro 2024"
Компания Imagro демонстрирует технику известных мировых брендов в сфере сельского хозяйства на выставке "Caspian Agro 2024".
Imagro, входящая в группу компаний Improtex, импортирует в Азербайджан многие мировые бренды, а также реализует и обслуживает сельскохозяйственную технику для развития аграрного сектора Азербайджана.
Компания является официальным дистрибьютором в Азербайджане Massey Ferguson, Hattat и других известных брендов, являющихся мировыми лидерами по производству техники с новейшими технологическими характеристиками и стандартами в сфере сельского хозяйства.
Также при государственной поддержке компания İmagro организует продажу сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов различного назначения, платформ для сбора фруктов, лафетов разного размера, цистерн для топлива и воды и другой техники местного производва под брендом «Made in Azerbaijan», изготовленной на заводе “Improtex Industries”, оснащенного новейшими технологическими новшествами и оборудованием, соответствующим европейским стандартам.
На XVII Международной сельскохозяйственной выставке, проходящей в "Baku Expo Center", компания "Imagro" представляет на своем стенде следующее оборудование:
- Massey Ferguson 7722
- Hattat 3080
- Платформа для сбора фруктов (поизводство – Improtex Industries) ООО "Imagro"
Адрес: город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе 15 км.
Контактный номер: +99451 2059990, +99451 2012779, +99451 2528080
Сервис: +99451 2066557
Электронная почта: [email protected]
Сайт: www.imagro.az
Отметим, что выставка "Caspian Agro", традиционное международное сельскохозяйственное мероприятие в Азербайджане, открылась сегодня и будет проходить 15-16-17 мая в выставочном центре "Baku Expo".