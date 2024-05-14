Подготовлен проект нового Плана действий по продолжению и расширению сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и ЮНИСЕФ. Об этом было объявлено на встрече с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджой Фарук Абдулла, отмечается в сообщении Минтруда.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал собеседника о реформах, проводимых за последние годы в социальной сфере, а также в направлении развития системы ухода за детьми в стране. Отмечены реализация модели опеки «Приемная семья», реинтеграционные мероприятия, а также шаги, предпринимаемые для повышения качества и объема реабилитационно-ориентированных социальных услуг, ориентированных на детей.

Была подчеркнута важность сотрудничества и совместных проектов с ЮНИСЕФ, а также в работе, проводимой по повышению квалификации социальных работников, организации соответствующих тренингов, практических поездок, а также в поддержке возможностей трудоустройства и повышение квалификации молодых людей с ограниченными возможностями.

Абдулла в свою очередь подчеркнула, что в ЮНИСЕФ с интересом следят за реформами, реализуемыми в социальной сфере в Азербайджане, положительно их оценивают и полны желания развивать сотрудничество.