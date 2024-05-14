Байден вызвал Трампа на дебаты. Трамп согласился

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», - сказал Байден в своем ролике.

В свою очередь Трамп принял вызов, опубликовав соответствующий пост в своей соцсети Truth Social. «Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух раундов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией», - цитирует «Голос Америки» заявление Трампа.

Байден и Трамп приняли приглашение телеканала CNN на проведение дебатов 27 июня. Второй раунд дебатов пройдет на телеканале ABC 10 сентября.