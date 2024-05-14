Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:00

«Греко-турецкие отношения сложны и формируются историей и эмоциями. Это никогда не изменится. Что мы можем изменить, так это нашу точку зрения: вместо того, чтобы видеть неразрешимую головоломку, мы должны сосредоточиться на укреплении позитивной повестки дня и стремиться к сотрудничеству между нашими двумя странами и нашими народами», - сказал греческий премьер Мицотакис накануне своего визита в Анкару турецкой газете Milliyet. Точнее и не скажешь. Турция и Греция, обе - члены НАТО, десятилетиями враждовали по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и права на бурение в Средиземном море, и за последние полвека трижды оказывались на грани войны.

В 2018 Анкара провозгласила свою политику «Голубой родины», заявив о суверенных коммерческих правах на разработку подводных богатств на 462 000 квадратных километров морского шельфа. В ответ на это, в 2019 году Афины неофициально предупредили Турцию, что потопят любое турецкое исследовательское судно, пытающееся искать подводную нефть и газ в стране, которую она считает своей юрисдикцией. Противостояние достигло пика в 2020 году, когда военно-морские силы, приведенные в состояние повышенной боевой готовности, смотрели друг на друга через орудийные прицелы, и война уже стучалась в дверь. Ее удалось избежать, но теплоты в отношения двух стран это, само собой, не прибавило. Похоже, и Анкара, и Афины поняли бесперспективность и опасность такого упорного противостояния – и сделали неожиданный ход. Вместо того, чтобы вести бесконечные переговоры по «болевым точкам» двусторонних отношений, пока, к сожалению, не имеющих взаимоприемлемых решений, – они с декабря прошлого года решили сосредоточиться на тех областях, в которых может быть достигнут консенсус: торговля, энергетика, образование и культурные связи.