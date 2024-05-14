Зачем Мицотакис приехал к Эрдогану? война миров
«Греко-турецкие отношения сложны и формируются историей и эмоциями. Это никогда не изменится. Что мы можем изменить, так это нашу точку зрения: вместо того, чтобы видеть неразрешимую головоломку, мы должны сосредоточиться на укреплении позитивной повестки дня и стремиться к сотрудничеству между нашими двумя странами и нашими народами», - сказал греческий премьер Мицотакис накануне своего визита в Анкару турецкой газете Milliyet.
Точнее и не скажешь. Турция и Греция, обе - члены НАТО, десятилетиями враждовали по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и права на бурение в Средиземном море, и за последние полвека трижды оказывались на грани войны.
В 2018 Анкара провозгласила свою политику «Голубой родины», заявив о суверенных коммерческих правах на разработку подводных богатств на 462 000 квадратных километров морского шельфа. В ответ на это, в 2019 году Афины неофициально предупредили Турцию, что потопят любое турецкое исследовательское судно, пытающееся искать подводную нефть и газ в стране, которую она считает своей юрисдикцией.
Противостояние достигло пика в 2020 году, когда военно-морские силы, приведенные в состояние повышенной боевой готовности, смотрели друг на друга через орудийные прицелы, и война уже стучалась в дверь. Ее удалось избежать, но теплоты в отношения двух стран это, само собой, не прибавило.
Похоже, и Анкара, и Афины поняли бесперспективность и опасность такого упорного противостояния – и сделали неожиданный ход. Вместо того, чтобы вести бесконечные переговоры по «болевым точкам» двусторонних отношений, пока, к сожалению, не имеющих взаимоприемлемых решений, – они с декабря прошлого года решили сосредоточиться на тех областях, в которых может быть достигнут консенсус: торговля, энергетика, образование и культурные связи.
И это сдвинуло ситуацию, которая многим казалась тупиковой, с места. Как говорил один политик, «процесс пошел». Стороны не избегают возможности при каждом удобном случае. То турки выскажут недовольство планами Греции построить морской парк на одном из островов Эгейского моря, то греки возмутятся планами восстановить мечеть в Айя-Софии.
Или, как произошло в ходе нынешнего визита, после того как премьер-министр Греции назвал ХАМАС террористической организацией, турецкий президент заявил, что по этому вопросу между ними, лидерами двух стран, не сложилось единого мнения. «Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Я никогда не считал ХАМАС террористической организацией. Я слежу за каждым их шагом. Более тысячи членов ХАМАС проходят лечение в наших больницах», - заявил Эрдоган.
Но, согласитесь, это все же «споры на низком уровне», это не открытое противостояние и враждебность, а перепалка соседей. Которых связывают, помимо прочего, линии электропередач, кстати, уже принят план строительства второй линии электропередачи сверхвысокого напряжения между Неа-Санта и Бабаэски, в европейской части Турции. И газопровод, протяженностью 280 километров, который соединяет Комотини и Каракабей, через который греческая DEPA Emporias импортирует природный газ у турецкой компании Botas.
Существующие взаимосвязи создают возможности для сотрудничества между энергетическими биржами Греции и Турции, Henex и EPIAS, соответственно, с созданием общих продуктов как на физическом, так и на фьючерсном рынке. И в Турции, и в Греции есть сторонники идеи создания единой энергетической биржи в Восточном Средиземноморье. Получится реализовать эту идею - тогда это будет значительным шагом вперед в отношениях Анкары и Афин.
Визит Мицотакиса в Анкару показал, что серьезные разногласия между Турций и Грецией остаются и никуда не исчезли. Но куда как более важно другое – чтобы они, эти разногласия, не приводили к кризисам.