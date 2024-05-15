Разведка США наблюдает усиление дезинформации против Зеленского

Разведка Соединенных Штатов Америки обнаружила, что россияне усилили кампанию по дезинформации против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN.

Высокопоставленный представитель Администрации президента США Джо Байдена рассказал изданию, что Россия воспользовалась различными недавними событиями, чтобы разжечь критику против Зеленского и его способности управлять государством.

Источник журналистов сообщил, что дезинформация против президента Украины "определенно усиливается".

В CNN уточнили, что россияне для дезинформации против Зеленского активно используют недавний отход украинских войск из Авдеевки, а также решение, что президентские выборы в Украине решили отложить.

На этом фоне в США больше обеспокоены влиянием таких действий России на страны за рубежом, чем внутри Украины.

"Именно поэтому мы информируем об этом наших союзников и партнеров. Мы хотим убедиться, что подобная российская дезинформация не закрепится в других странах, которые могут не понять: "О, конечно, они не могут провести выборы, потому что находятся в военном положении в результате войны России", - рассказал собеседник издания.