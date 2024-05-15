Эрдоган о покушении на премьера Словакии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х решительно осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Я решительно осуждаю это ужасное покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желаю ему скорейшего выздоровления после ранения, полученного в результате нападения", - говорится в сообщении.

Президент Турции также передал "свои искренние пожелания народу и правительству Словакии".