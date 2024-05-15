Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Цофинген в кантоне Ааргау в Швейцарии. Об этом 15 мая сообщила полиция Ааргау на своей странице в социальной сети X.

«Мужчина ранил несколько человек. Он задержан. Проводится крупная полицейская операция. Пожалуйста, заприте окна и двери», — говорится в сообщении правоохранителей.

Швейцарская газета Le Temps добавляет, что в городе мобилизован полицейский спецназ, для транспортировки пострадавших подготовлены автомобили скорой помощи и медицинский вертолет.