Азербайджан и Армения встретились и согласовали ряд моментов
На границе между Азербайджаном и Арменией сегодня состоялась девятая встреча комиссии по делимитации.
Стороны согласовали протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения), Ашагы Эскипара (Азербайджан) - Воскепар (Армения), Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) и Гызылхаджилы (Азербайджан) - Беркабер (Армения).
Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.