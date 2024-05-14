Водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута улицы Самеда Вургуна и Джейхуна Гаджибейли.

В Насиминском районе из-за пожара в магазине на проспекте Азадлыг ограничено движение автомобилей в направлении станции метро "28 мая", сообщили в МВД.

*** 23:49

В Баку загорелся цветочный магазин Ağ Çiçəyim на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку, сообщают пользователи соцсетей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, осуществляются меры безопасности. Пожарные расчеты продолжают работу по локализации пожара.