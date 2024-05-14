Сильный пожар в центре Баку добавлено фото и видео; обновлено
В Насиминском районе из-за пожара в магазине на проспекте Азадлыг ограничено движение автомобилей в направлении станции метро "28 мая", сообщили в МВД.
Водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута улицы Самеда Вургуна и Джейхуна Гаджибейли.
May 15, 2024
*** 23:49
В Баку загорелся цветочный магазин Ağ Çiçəyim на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку, сообщают пользователи соцсетей.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, осуществляются меры безопасности. Пожарные расчеты продолжают работу по локализации пожара.
May 15, 2024
May 15, 2024