Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин. Это первый зарубежный визит главы российского государства после его переизбрания и вступления в должность, сообщают российские СМИ.

Как отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, КНР для первой загранпоездки президента выбрана неслучайно, это ответ на аналогичный жест дружбы, с которым китайский лидер Си Цзиньпин выступил в прошлом году.

Визит в Китай пройдет в два этапа. Президент России посетит Пекин и Харбин. В Пекине Путин встретится со своим визави Си Цзиньпином. Лидеры проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз.

Главу российского государства сопровождает делегация, куда вошли пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, «Росатома» и «Роскосмоса». Кроме того, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.