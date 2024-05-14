Финал в Баскетбольной лиге: «Сабах» против «Хазри»

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) состоится первый матч финальной серии.

В 19:30 на площадку Спортивного центра «Серхедчи» выйдут действующий чемпион страны «Сабах» и «Хазри».

Финальная серия будет длиться до трех побед одной из команд. Следующие матчи состоятся 19 и 22 мая, а при необходимости - также 24 и 28 мая.

«Сабах» является победителем регулярного сезона, состоявшего из 18 туров. А вот выход в финал «Хазри» стал в определенной степени неожиданностью, так как по итогам двухкругового турнира бакинская команда заняла лишь 3-е место, пропустив вперед «НТД-Индиго». Однако подопечные Мурата Дикмена сначала в четвертьфинале одолели «Серхедчи» (2:1), а в полуфинале взяли верх над самим «НТД-Индиго» (2:0).

«Сабах», возглавляемый Римасом Куртинатийсом, начал в плей-офф с полуфинальной стадии, где легко прошел «Хырдалан» (2:0).

В серии за 3-е место первый матч уже состоялся. «НТД-Индиго» обыграл «Хырдалан» со счетом 95:79. Следующая игра состоится 18 мая. Тут серия длится до двух побед.