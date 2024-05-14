ЕС похвалил президента Грузии

Глава Европейского Совета Шарль Мишель провел телефонные консультации с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Кобахидзе в связи с принятием грузинским парламентом закона об «иноагентах».

По информации источника «Радио Свобода» в Брюсселе, Мишель подчеркнул особую роль Зурабишвили в преодолении поляризации в Грузии и поблагодарил ее за все ее усилия в этом направлении. При этом он призвал Кобахидзе продолжать поиск путей выхода из политической турбулентности.

Мишель подчеркнул, что грузинский народ должен определить свое будущее, а мужественное политическое руководство может способствовать этому.