ХАМАС доверит свою судьбу администрации Газы

После завершения военных действий администрация сектора Газа примет решение о будущем радикального движения ХАМАС и его участии в управлении анклавом. Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

«Администрация сектора Газа примет решение о судьбе движения, ориентируясь на высшие интересы палестинского народа и национальные цели, которые предполагают объединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан», - отметил Хания в своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.