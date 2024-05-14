Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:51

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Эта поездка станет первым зарубежным визитом российского президента после его переизбрания в марте на пятый президентский срок, и вторым – за последние шесть месяцев. Когда в октябре прошлого года он был в Пекине на саммите «Один пояс, один путь», то в его выступлении китайско-российское партнерство выглядело счастливым союзом, в основе которого «лежит добрая воля, а не сиюминутная политическая конъюнктура». И «коллективному Западу» остается лишь завистливо скрежетать зубами: прекрасная Россия ушла на Дальний Восток вместе с энергоносителями.

Однако российский президент приехал в другой Китай. В Китай, который в марте сократил экспорт в Россию сразу на 16%. Банки которого блокируют транзакции в Россию и отказываются принимать платежи за товары, перевозимые по железной дороге из-за санкций против РЖД. В Китай, который решил строить транспортный коридор в Европу в обход России, – через Центральную Азию, Азербайджан и Турцию. Поэтому накануне визита российский президент изменил риторику. Почти ни слова об экономике и масса заявлений о политике. Вроде этого: «Мы высоко оцениваем подходы Китая к урегулированию кризиса в Украине. Пекин хорошо осознает его первопричины и глобальное геополитическое значение». И вообще, по его словам, «мы стремимся к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию этого конфликта мирными средствами. Мы открыты к диалогу по Украине». А тут как раз подоспел доклад Чунъянского института финансовых исследований при народном университете в Пекине, в котором отражена экономическая «заинтересованность» Пекина в Москве как экономическом партнере.

Согласно приведенным в нем данным, в 2015 году поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из КНР в РФ достиг пика в $2,9 млрд. В 2017 году РФ была на 12-м месте по объему полученных ПИИ из Китая. В 2018 г. они постепенно снижаются, и РФ нет даже в топ-20. В 2019 и 2021 годах наблюдался отток инвестиций. В 2022 году объем китайских ПИИ в Россию составил около 0,36% от общего объема ПИИ Китая. А масштаб российских инвестиций в Китай – это вообще слезы, учитывая даже, что в 2022 г. они увеличились на 300% в годовом исчислении. По данным отчета, это лишь $40 миллионов, что составляет около 0,02% ПИИ в Китай. Вот такие дела. Китай получил от России практически все, что хотел, причем, не взяв на себя при этом сколько-нибудь значимых обязательств перед Москвой. И теперь может сколько угодно делать пространные заявления типа «за все хорошее и против всего плохого». Российское руководство-то их привычно трактует в свою пользу, но в реальности польза здесь только китайская, и другой никогда не будет. При таких условиях прекращение российско-украинского конфликта Китаю становится категорически невыгодно. Его замораживание – да, полное прекращение, которое открыло бы Кремлю новое пространство для маневра на внешнеполитической арене, – нет. И еще раз нет.