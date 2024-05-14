Путин прилетел в Китай, чтобы отдать и Арктику главная тема
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Эта поездка станет первым зарубежным визитом российского президента после его переизбрания в марте на пятый президентский срок, и вторым – за последние шесть месяцев.
Когда в октябре прошлого года он был в Пекине на саммите «Один пояс, один путь», то в его выступлении китайско-российское партнерство выглядело счастливым союзом, в основе которого «лежит добрая воля, а не сиюминутная политическая конъюнктура». И «коллективному Западу» остается лишь завистливо скрежетать зубами: прекрасная Россия ушла на Дальний Восток вместе с энергоносителями.
Однако российский президент приехал в другой Китай. В Китай, который в марте сократил экспорт в Россию сразу на 16%. Банки которого блокируют транзакции в Россию и отказываются принимать платежи за товары, перевозимые по железной дороге из-за санкций против РЖД. В Китай, который решил строить транспортный коридор в Европу в обход России, – через Центральную Азию, Азербайджан и Турцию.
Поэтому накануне визита российский президент изменил риторику. Почти ни слова об экономике и масса заявлений о политике. Вроде этого: «Мы высоко оцениваем подходы Китая к урегулированию кризиса в Украине. Пекин хорошо осознает его первопричины и глобальное геополитическое значение».
И вообще, по его словам, «мы стремимся к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию этого конфликта мирными средствами. Мы открыты к диалогу по Украине».
А тут как раз подоспел доклад Чунъянского института финансовых исследований при народном университете в Пекине, в котором отражена экономическая «заинтересованность» Пекина в Москве как экономическом партнере.
Согласно приведенным в нем данным, в 2015 году поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из КНР в РФ достиг пика в $2,9 млрд. В 2017 году РФ была на 12-м месте по объему полученных ПИИ из Китая. В 2018 г. они постепенно снижаются, и РФ нет даже в топ-20. В 2019 и 2021 годах наблюдался отток инвестиций. В 2022 году объем китайских ПИИ в Россию составил около 0,36% от общего объема ПИИ Китая.
А масштаб российских инвестиций в Китай – это вообще слезы, учитывая даже, что в 2022 г. они увеличились на 300% в годовом исчислении. По данным отчета, это лишь $40 миллионов, что составляет около 0,02% ПИИ в Китай. Вот такие дела.
Китай получил от России практически все, что хотел, причем, не взяв на себя при этом сколько-нибудь значимых обязательств перед Москвой. И теперь может сколько угодно делать пространные заявления типа «за все хорошее и против всего плохого». Российское руководство-то их привычно трактует в свою пользу, но в реальности польза здесь только китайская, и другой никогда не будет.
При таких условиях прекращение российско-украинского конфликта Китаю становится категорически невыгодно. Его замораживание – да, полное прекращение, которое открыло бы Кремлю новое пространство для маневра на внешнеполитической арене, – нет. И еще раз нет.
«Китай в полной мере использует конфликт России с Западом, чтобы снизить стоимость импорта нефти, газа и других промышленных материалов из России. Это помогает еще больше усилить экономическое конкурентное преимущество Китая перед западными экономиками. Китай может продавать продукцию на Запад еще дешевле, потому что он получает из России более дешевый алюминий, никель, древесину, энергию и другие материалы», - трезво оценивает ситуацию японская Asia Nikkei.
Поскольку пока длится этот конфликт, у Китая есть шанс получить от Кремля последнее, что у него осталось: доступ к Арктике. И безопасные безальтернативные для России линии бесперебойных поставок критически важных, а главное – предельно дешевых, только купите, энергетических и других ресурсов.
Получив это, Китай быстро сбросит с себя обременение под названием Россия. До этого будет всячески финтить, постоянно ставя в тупик обе стороны – что Москву, что коллективный Запад. При этом потихоньку выторговывая у каждой из сторон уступку за уступкой. Поскольку прагматики-китайцы прекрасно знают, что такого «слона», биполярность мира, нужно есть и переваривать по кусочкам.