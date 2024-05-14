В Тбилиси заявили о попытках совершить переворот в Грузии

Внешние силы пытаются устроить в Грузии «переворот», заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг», — сказал он.

Каладзе упомянул выступление глав МИД Эстонии, Литвы и Исландии Маргуса Цахкны, Габриэлюса Ландсбергиса и Тоурдиса Кольбруна Рейкфьорда Гильфадоуттира перед собравшимися на митинге в центре Тбилиси 15 мая. Он раскритиковал действия дипломатов, назвав их попыткой поляризации общества и проявлением враждебности по отношению к Грузии: «Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?»

Накануне министры трех европейских стран на митинге в Тбилиси 15 мая поддержали протестующих против закона об «иноагентах». Грузинский парламент 14 мая принял документ несмотря на протесты, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето. Однако парламент, где у «Грузинской мечты» большинство, может обойти это решение голосованием. Грузинская оппозиция считает законопроект «российским» и полагает, что инициатива лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.