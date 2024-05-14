Наступление России: в ISW назвали «фундаментальную ошибку» Путина

«Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что Путин и российское военное командование могут оценивать риски, перспективы и сроки наступательных операций, исходя из предположения, что российские войска смогут продвинуться на любом участке фронта и закрепить любые достижения без необходимости учитывать украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем», - говорится в отчете.

Как объясняют аналитики, это предположение Путина, вероятно, сделано на основе нескольких месяцев постепенного наступления на востоке Украины. «Но этот расчет фундаментально неправильно оценивает тактические возможности, которые получат украинские войска, когда американская помощь по безопасности начнет поступать на фронт в значительных объемах», - отметили в ISW.

По словам экспертов, крайне важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции. «Иначе Путин, вероятно, будет продолжать считать, что он может продолжать наступательные операции до бесконечности и вынуждать Украину к стратегической обороне, пока не достигнет победы», - подытожили в отчете американские аналитики.

По оценкам ISW, россияне продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать «буферную зону», а не продвигаться вглубь Харьковщины.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные накануне заявили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей с Россией.

Представители Харьковской областной администрации говорили, что постоянные российские обстрелы делают невозможным установление украинскими силами укреплений в пределах трех-пяти километров от границы с РФ в Харьковской области, и что украинские силы построили первую и вторую линии обороны на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы, соответственно.